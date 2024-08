Aus dem Underground in den Pop-Olymp: 50 Jahre Blondie

New York City in den 1970er Jahren war eine räudige Metropole kurz vor dem Zusammenbruch: Rund um den dicht befahrenen Times Square lagen Dutzende Pornokinos, niemand dachte an die dünnen Glashochhäuser, in denen heute die Milliardäre am Südende des Central Parks leben. In diesem Klima im Spätsommer und Herbst 1974 tauchten die später zur Kultband avancierten Blondie um Frontfrau Debbie Harry in der Klubszene auf.

Im East Village spielten sich Mitte der 70er an der Bowery eine Reihe aufregender neuer Bands in winzigen Clubs wie dem "CBGB" die Wut aus dem Bauch. "Country, Bluegrass and Blues" gab es hier nicht, stattdessen wurde der von Tausenden Stickern und Schmierereien übersäte Mini-Club zur Brutstätte des Punks.