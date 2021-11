Arm und Reich trifft Like und Share im Dom Museum Wien

Generell stellt sich die Frage, ob das Teilen nicht stets auch einem eitlen Selbstzweck dient: Wo schon im Mittelalter das Seelenheil als Ausgleich für gute Taten winkte, besteht heute die Gelegenheit, sich öffentlich im Lichte der moralischen Selbsterhöhung zu sonnen. In den sozialen Medien reicht da oft schon ein Klick, um die x-te löbliche Initiative zu unterstützen: „Dabei ist die Rede vom Teilen zutiefst verlogen, denn wer im Netz etwas ,sharen’ will, muss nie etwas abgeben“, heißt es dazu treffend in einem aktuellen Essay über die Influencer-Generation (Edition Suhrkamp).

Die Ausstellung des Dommuseums lädt ein, solche Gedankensprünge quer durch die Epochen zu wagen: Wie man es von der Kuratorenschaft von Direktorin Johanna Schwanberg gewohnt ist, wird ein dichtes Nebeneinander von Ansätzen zum Thema geboten, das oft erkenntnisbringenden Funkenflug verursacht.