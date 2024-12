Ariana Grande: "Die Menschheit überlebt nur durch Liebe und Freundschaft"

Es war nicht nur ihr Weltruhm und ihre Stimmkraft, sondern auch ihr mädchenhaftes Charisma, das Ariana Grande eine der Hauptrollen in der Musicalverfilmung von „Wicked“ sicherte. Der Popstar aus Florida begann seine Karriere mit als Teenager auf dem Kindersender Nickelodeon. Mit 20 landete sie an der Spitze der Billboard-Charts mit ihrem ersten Album. Ihre Musikvideos haben mehr als zehn Milliarden Klicks online.

Aber nichts war eine größere Herausforderung für den Popstar als die Riesenproduktion von „Wicked“, die ihr nun auch ihre erste Golden Globe-Nominierung bescherte.

Ariana Grande: Ich war schon immer ein großer Fan von „Der Zauberer von Oz“, selbst als ich noch ein kleines Mädchen war. Ich hatte ein kleines Dorothy-Kleid, das ich oft getragen habe. Merkwürdigerweise habe ich es mit einer „Scream“-Maske kombiniert, was nicht wirklich zur Geschichte beiträgt (lacht). Aber ich saß oft vor dem Fernseher und habe Judy Garland studiert – wie sie sang und wie sie ihre Arme hielt. Es war für mich immer eine Art Flucht aus dem Alltag.

Haben Sie eine Verbindung zu Dorothy gespürt, als junge Frau, die versucht, ihren Weg in der Welt zu finden?

Oh ja, absolut. Ich denke, das ist das Schöne daran. „Der Zauberer von Oz“, Dorothy und all diese wunderbaren Charaktere waren für so viele Menschen, die sich allein, ausgegrenzt oder verloren fühlen oder auf der Suche nach Freundschaften sind, eine sichere Zuflucht.

Wann haben Sie „Wicked“ zum ersten Mal auf der Bühne gesehen?

Ich war zehn Jahre alt und hatte das Glück, die Original-Broadway-Besetzung zu sehen. Ich erinnere mich, dass ich mit meiner Mutter dort war, und nach der Vorstellung gab es eine Auktion von Broadway Cares / Equity Fights AIDS, um Geld zu sammeln. Man konnte ersteigern, hinter die Kulissen zu gehen und die Besetzung zu treffen. Ich habe ständig meine Hand gehoben, und meine Mutter meinte: „Perfekt, wunderbar. Ariana, es reicht jetzt, wir haben kein Geld mehr.“ Aber ich hatte das große Glück, dass wir tatsächlich hinter die Bühne gehen konnten und ich alle treffen durfte. Es war ein wirklich lebensverändernder Moment. Ich liebte die Show. Sie hat mich auf eine Weise berührt, wie vielleicht nichts anderes zuvor. Ich habe alle andere Musik von meinem iPod gelöscht, meinem kleinen pinken iPod damals – es war nur noch „Wicked“ drauf. Ich erinnere mich noch daran, wie freundlich die Originalbesetzung und wie aufregend das war. Ich bin wie auf Wolken schwebend nach Hause gegangen. Es war etwas ganz Besonderes, und seitdem begleitet es mich.

Sehen Sie sich selbst in Glinda?

Ja, besonders ihr Wunsch, immer besser und besser zu werden. Ihre Beziehung zu den Ozianern ist für mich sehr interessant. Sie fühlt sich ein wenig ähnlich zu meiner Beziehung zu meinen Fans im Laufe der Jahre – diese Balance zu finden und ihnen das Beste von mir zu geben, während mein Herz manchmal selbst Heilung, Liebe und ein wenig Fürsorge braucht. Das ist etwas, das ich in meinem Leben schon mehrfach gefühlt habe. Mein Lieblingselement an Glinda ist ihr ständiger Drang - natürlich nachdem ihre Fantasiewelt durch die brillante Elphaba platzt –, besser zu werden. Sie denkt lange Zeit, dass die Dinge auf eine bestimmte Weise geschehen müssen, und entdeckt dann, dass es nicht so ist und dass man sich ständig weiterentwickelt.