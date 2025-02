„Der Westen schafft sich ab“

Den Auftakt bildet ein ursprünglich in der NZZ erschienener Beitrag des deutsch-israelischen Historikers Michael Wolffsohn. Er benennt den sogenannten „Postkolonialismus“ als „Heilslehre der Israel- und Judenhasser“. In deren Sicht gelte der jüdische Staat als „Produkt, Folge und Speerspitze des nur angeblich beendeten, natürlich westlichen, Kolonialismus“. Wobei dieser Hass keineswegs nur die Juden bzw. Israel betrifft: „Der Westen geht nicht unter, aber er schafft sich ab“, konstatiert Wolffsohn.

Die beiden arbeiten am in Wien ansässigen Europäischen Institut für Terrorismusbekämpfung und Konfliktprävention (EICTP), welches auch diese Publikation initiiert hat.

Muslime in der Pflicht

Direkt an den 7. Oktober knüpft die Politikwissenschaftlerin Nina Scholz mit ihrem Beitrag an. Sie vermisst kritische Selbstreflexion in den muslimischen Communitys: „Die deutschen und österreichischen Islamverbände leugnen in der Regel einen Zusammenhang zwischen Islam und Judenfeindschaft.“ Dabei gebe es durchaus eine genuin islamische Judenfeindschaft, analog zu einer im christlichen Kontext entstandenen. Anders als diese harrt indes jene nach wie vor einer historisch-kritischen Aufarbeitung.

Es ist das Verdienst dieser Publikation, die Frontlinien in den einschlägigen Debatten nachzuzeichnen, einzuordnen und verstehbar zu machen.