Der Gravitationskünstler: Anselm Kiefer ist 80 und wird gefeiert

Es ist diese Überwältigungsstrategie, die Ihren Rezensenten seit jeher mit Anselm Kiefer hadern lässt. Bei der großen Jubiläumsausstellung, die zwei Museen in Amsterdam dem Künstler nun ausrichten, wird sich der Zwiespalt von Ablehnung und Bewunderung wieder nicht auflösen: Denn während Kiefer sein langjähriges Vorbild van Gogh in dessen Amsterdamer Weihestätte regelrecht erdrückt, ist nebenan, im Stedelijk Museum, klarer zu verstehen und zu spüren, wie tief das Werk des 1945 in Donaueschingen geborenen Künstlers in Europas Weltkriegs-Trauma wurzelt – und wie es auch heute fruchtbar gemacht werden kann.