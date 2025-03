Annie Ernaux' „Der junge Mann“: Verkörperte Vergangenheit

Von Marie-Sarah Drugowitsch

Im Wiener Kosmos Theater, in Koproduktion mit Pistoletta Productions, wurde erstmals in Österreich der teils autobiografische Text „Der junge Mann“ der französischen Literaturnobelpreisträgerin Annie Ernaux inszeniert. Die politische Haltung der Autorin zur BDS-Bewegung ist umstritten, aber darum geht es an diesem Abend nicht.