Annette Frier: "Nur sehr wenige TV-Rollen für Frauen ab 45"

Annette Frier ("Merz gegen Merz") sieht im deutschen Fernsehen ein strukturelles Problem für Schauspielerinnen ab 45 Jahren. "Es gibt sehr viele Kolleginnen, die immer gut gearbeitet haben und gerade gar nichts zu tun haben. Für Frauen ab 45 Jahren gibt es im deutschen Fernsehen nur sehr wenig nennenswerte Rollen", sagte die 51-Jährige der dpa: "Es ist einfach ein Fakt."

Sie selbst wolle sich bei der Thematik nicht zur Galionsfigur machen, betonte Frier. "Ich selbst bin davon nicht direkt betroffen, weil ich sehr gut arbeiten darf. Das ist ein Privileg", sagte sie. "Aber ich sehe das strukturelle Problem sehr deutlich." Es sei keineswegs ausgedacht. Hinzu komme, dass es im deutschen Fernsehen auch zu selten um die Themen von Frauen in diesem Alter gehe. "Ich finde das schade und auch nicht sehr klug", sagte Frier. "Wir sind knapp zehn Millionen. Eine relevante Zielgruppe und die wird an vielen Stellen gar nicht bedient."