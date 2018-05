Netrebko beim "Sommernachtskonzert": Ein Geschenk an die Welt

104.000 Besucher waren offiziell vor Ort, ORF 2 übertrug live-zeitversetzt in an die 90 Länder. Zumindest als TV-Zuseher musste man sich keine Gedanken über akustische Fragen (in Schönbrunn trotz größter Bemühungen immer sehr abhängig vom jeweiligen Standort) machen. Insgesamt war es eines der besten Sommernachtskonzerte bisher, zündend, ohne plakativ zu sein. Viel Jubel.