Angelina Jolie als Maria Callas: Sing nicht, schrei!

Oper statt Punk

Auch Angelina Jolie wird sich für ihre Rolle als legendäre Opernsängerin Maria Callas in dem Drama „Maria“ von Pablo Larraín gute Oscar-Chancen ausrechnen. Bei der Pressekonferenz in Venedig versicherte sie jedoch, dass es ihr in erster Linie darum ginge, die Callas-Fans nicht zu enttäuschen. Musikalisch tendiere sie selbst eher Richtung Punk – bis heute sei The Clash einer ihrer Lieblingsbands. Mit zunehmend Alter hätte sie sich aber auch der Klassik zugewandt: „Keine Musik kann Schmerz so gut ausdrücken wie die Oper.“

Schmerz ist es auch, der den Lebensstoff von „Maria“ imprägniert. Bereits mit „Jackie“ und „Spencer“ hat sich der chilenische Regisseur mit den Biografien ikonischer Frauen – Jackie Onassis und Lady Di – befasst. Mit „Maria“ setzt er einen vorläufigen Schlusspunkt unter seine tragische Trilogie. „Musik entspringt dem Unglück“, erklärt im Film Maria Callas einem Journalisten. Unglück ist es auch, das die letzten Jahre der Callas besonders prägt. Larraín beginnt am Todestag – am 16. September 1977 – als sie 53-jährig in Paris verstarb. Dann dreht er die Zeit eine Woche zurück und rekapituliert im freien erzählerischen Fall die letzten Tage der Griechin.