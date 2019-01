Andreas Gabalier: Vom Musikatenstadl zum Karl-Valentin-Orden

Die Vergabe der nach dem Komiker Karl Valentin benannten Faschings-Auszeichnung an Andreas Gabalier sorgt zur Zeit für Diskussionen. Der Grazer Schlagerstar habe die Auszeichnung aufgrund eines fragwürdigen Albumcovers, auf dem seine Körperhaltung an ein Hakenkreuz erinnert, nicht verdient, so die Erbengemeinschaft Karl Valentins (mehr dazu hier).

Doch wie ist der einstige Musikantenstadl-Debütant zu einem derart polarisierenden, hallenfüllenden Volksmusik-Phänomen geworden?