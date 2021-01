Prime-Video: Die Verwandlung von Cassius Clay in Mohammed Ali

Heute weiß jeder, dass der amerikanische Boxer und dreifache Weltmeister Cassius Clay zum Islam übertrat und sich in Muhammad Ali umbenannte. Doch die politischen und persönlichen Auseinandersetzungen, die zu dieser Entscheidung führten, hat Regina King in ihrem Regiedebüt zu einem lehrreichen und packenden Kammerspiel verdichtet.

Die afroamerikanische Schauspielerin, die einen Oscar für ihre Rolle in Barry Jenkins’ Verfilmung „If Beale Street Could Talk“ erhalten hatte und in der HBO-Serie „Watchmen“ als Superheldin glänzte, adaptierte dazu das gleichnamige Theaterstück von Kemp Powers.