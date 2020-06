Alles neu bei den Vereinigten Bühnen

In Zukunft werden die Gehälter der VBW-Chefs auch offen gelegt. Über deren Höhe hatte es stets Spekulationen gegeben. Mailath-Pokorny und Werner-Lobo freuen sich über den gemeinsamen Beschluss und beruhigen mögliche Kritiker: "Das Geld für die VBW und für den neuen Fonds kommen nicht aus dem Kulturbudget. Es gibt also insgesamt eine Erhöhung."

Künstlerische Vorgaben an die neuen (oder alten?) VBW-Chefs werde es von politischer Seite nicht geben. Der Grüne Kultursprecher nennt jedoch ein Beispiel: "Dass eine Produktion wie ,Natürlich Blond’ eingekauft und dann in Wien abgespielt wird, verstehen wir nicht unter innovativer Programmgestaltung. Das könnte ein Privatunternehmen auch. Uns geht es um die Künstler in Wien, um gesellschaftspolitischen Diskurs in der Stadt."

Mailath-Pokorny wiederum ist davon überzeugt, dass die neue Lösung für mehr Flexibilität sorgen wird und kann sich im Ronacher auch einen "Semi-Stagione-Betrieb und nicht nur Long-Run-Musicals" vorstellen. Er wünscht sich "zeitgemäßes Musiktheater ohne starre Genregrenzen".

Zuletzt hatte die Gefahr einer Schließung eines Theaters oder von Kündigungen bestanden. Mailath-Pokorny: "Dazu wird es nun nicht kommen." Werner-Lobo: "Ein denkmalgeschütztes Haus kann man nicht aufgeben. Man darf doch nicht, auch wenn wir Grünen die VBW oft kritisiert haben, zerstörerisch tätig werden, wenn es eine gute Lösung gibt." Mailath-Pokorny: "Die Alternative wäre eine Auflösung oder Zerschlagung gewesen. Das wäre nicht nur künstlerisch sinnlos, sondern auch wahnsinnig teuer."