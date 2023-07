Albert Hammond Jr. mit "Melodies on Hiatus": Neues vom Gitarristen der Strokes

Das melodieverliebte und oft gut gelaunte Gitarrenspiel des US-amerikanischen Musikers kennt man von seiner Stammband The Strokes. Nun liefert er mit "Melodies on Hiatus" ein neues Soloalbum ab: Es ist eine 19 Songs umfassende Sammlung von verführerischen Indie-Pop-Stücken, die mit Retro-Synthie-Sounds punktet und mit diversen Experimenten (Autotune, Gastrapper) hin und wieder zu ambitioniert klingt. Aber wenn es um locker-flockige wie lässig hingerotzte Gitarrenmusik geht, kann Albert Hammond Jr. so schnell niemand das Wasser reichen. Ein gut abgeschmeckter Mix aus Rock und Pop – und einer Prise Dekadenz.