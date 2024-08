Alain Delon wird Samstag in Privatgruft beigesetzt: Letzte Ehre für den Filmstar

Der am Wochenende gestorbene französische Filmstar Alain Delon wird Medienberichten zufolge am heutigen Samstag auf seinem Privatgrundstück beigesetzt. Den Nachrichtensendern CNews und BFMTV zufolge beginnt die Trauerfeier um 17.00 Uhr in Douchy-Montcorbon im Département Loiret südöstlich von Paris, wo der Schauspieler seine letzten Lebensjahre verbracht hatte und am Sonntag gestorben war.

Delon hatte in einem Interview im Jahr 2018 über seinen tiefen Glauben und seine "Leidenschaft für (die Jungfrau) Maria" gesprochen. "Das ist die Frau, die ich auf der Welt am meisten liebe und mit der ich am häufigsten spreche", sagte er damals.

In Gruft auf Privatgrundstück bestattet

Delon war am Sonntag im Alter von 88 Jahren gestorben. Seinem Wunsch entsprechend soll er in einer Gruft auf seinem Privatgrundstück in Douchy bestattet werden. Eine entsprechende Sondergenehmigung wurde am Dienstagnachmittag von der Präfektin des Départements Loiret unterzeichnet, wie AFP aus informierten Kreisen erfuhr.