Al Cook in Berlin: „Ich kann keine einzige Note lesen“

"Wenn man in Wien lebt und Blues mag, kommt man an Al Cook nicht vorbei“, sagte Tizza Covi auf der Pressekonferenz in Berlin über die Begegnung mit dem Star ihres neuen Films, den sie gemeinsam mit Partner Rainer Frimmel drehte: „The Loneliest Man in Town“ feierte auf der Berlinale Premiere und ist nach Markus Schleinzers „Rose“ der zweite, hochkarätige österreichische Beitrag im diesjährigen Wettbewerb. Al Cook, geboren 1945 als Alois Koch, spielt sich selbst in einem hinreißenden Porträtfilm, der – wie oftmals die Arbeiten von Covi und Frimmel – sich an der Grenze zwischen Spielfilm und Fiktion seinen Weg bahnt. Beobachtet wird der Musiker in seiner mit Memorabilia vollgeräumten Wohnung in der Ungargasse 4, wo sich auf einem alten Plattenspieler eine Blues-Scheibe dreht. Von Robert Johnson bis Elvis Presley findet sich alles in der Sammlung. Cook selbst hat sich in seinem Rockabilly-Erscheinungsbild eindeutig Elvis zum Vorbild genommen. Sorgfältig kämmt er sich seine Stirnlocke nach hinten und fixiert sie mit Haarspray.

Anna Stöcher Rainer Frimmel und Tizza Covi im Berlinale-Wettbewerb in "The Loneliest Man in Town".

Wiener Blues-Legende Tizza Covi und Rainer Frimmel haben um die Wiener Blueslegende eine melancholische Erzählung gesponnen, die zu Weihnachten beginnt. Einsam zündet sich „The Loneliest Man in Town“ die Kerzen am Christbaum an, als plötzlich das Licht ausgeht. Ja, mit solchen Schikanen müsse er rechnen, erklärt ihm die Dame vom Mieterschutz. Al Cook ist der letzte Mieter in einem Wohnhaus, das abgerissen wird. Prompt stehen zwei ältere Wiener Strizzis vor seiner Tür, die ihm freundlich, aber bestimmt drohen: Sollte er nicht ausziehen, dann würde er bald nicht nur im Dunkeln, sondern auch im Kalten sitzen. Seufzend beschließt Al Cook, seine Wohnung aufzulösen, Wien zu verlassen und nach Amerika zu übersiedeln – ins Mississippi-Delta, der Wiege des Blues. „Ich war noch niemals in Amerika“, erzählt Cook auf der Pressekonferenz und erntet Gelächter mit dem Zusatz: „Manche sagen zu mir: Ich bin der Karl May des Blues.“

Vento Film Muss seine Wohnung räumen: Al Cook in "The Loneliest Man in Town".