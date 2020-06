Akkordeon-Festival mit zwei Schwerpunkten

In den 16 Jahren seines Bestehens hat sich das im Jahr 2000 erstmals ausgerichtete Festival, das damals aus zwölf Veranstaltungen an sieben Spielstätten bestand, ordentlich gemausert, sodass Festival-Leiter Friedl Preisl heuer mit rund 50 Events an mehr als 20 verschiedenen Orten aufwarten kann. Dabei wird der inhaltliche Bogen von traditionellen Klängen über Stummfilm-Matieneen (jeweils sonntags um 13 Uhr im Filmcasino) und Workshops bis hin zu literarischen Abenden gespannt.

Heimische Klänge stehen etwa am 24. Februar auf dem Programm, wo im Rahmen des „Gstanzl Abends“ im Schutzhaus Zukunft Attwengers Alter Ego Die Goas auf Sebastian Daller und seine Band trifft. Krzysztof Dobrek und Aliosha Biz begleiten am 27. Februar im Theater Akzent den Schauspieler Karl Markovics bei einer literarisch-musikalischen „Winterreise“.

Mit der „ Akkordeon Festival Lounge“ im Cafe Mocca, wo an drei Festivalsamstagen ausgewählte Künstler bei freiem Eintritt aufspielen, hat man auch eine Neuerung im Programm. Beendet wird das Festivals mit zwei Abschlussgalas – am 21. März spielen Fatima Spar and the Freedom Fries in der Arena auf, tags darauf gastiert das Zieharmonische Orchester Wien im Metropol.

INFO: 16. Akkordeon Festival, von 21.2. bis 22.3., verschiedene Spielstätten. Tickets und den genauen Spielplan finden Sie hier.