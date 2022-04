Akademie-Premiere: Gedanken-Gebirge, selbst zu besteigen

Zu Beginn sei eine persönliche Bemerkung erlaubt, die natürlich angesichts des Themas des Abends fast obszön wirkt: Wann haben wir verlernt, uns kurz zu fassen? Ein Popsong: drei Minuten. Ein Film: 90 Minuten. Ein Theaterstück: zwei Stunden. Das war einmal.

Heute erleben wir einen interessanten Gegensatz: In den sozialen Medien kommuniziert man in Slogans, in der Kunst wuchern die Textflächen.