Jeffrey Epstein bringt einen zum Nachdenken. Auch darüber, wie man mit Sexualstraftätern und Kinderschändern in der Gesellschaft umgeht. Erst kürzlich erklärte Klaus Albrecht Schröder, dass die Retrospektive Otto Muehl, mit der das Wiener Aktionismus Museum nach dem Umbau im Herbst wiedereröffnet werden soll, nicht wie konzipiert gezeigt werde.

Und sogleich denkt man an Adolf Loos. Auf Wien Geschichte Wiki wird die Geschichte dargelegt: Ende August 1928 erstattete eine Frau Anzeige gegen den Architekten. Loos hatte, wie die Ermittlungen ergaben, im Umfeld der Berufsmodellbörse nach Mädchen für Aktzeichnungen gesucht. Ein Frührentner aus Währing bot ihm seine zehnjährige Tochter an. Bei weiteren Besuchen in der Wohnung von Loos im Haus Bösendorferstraße 3 kamen zwei weitere Mädchen im Alter von 8 und 11 Jahren mit.

„Unverdorbene Kinder“

Die Kinder gaben bei den Vernehmungen an, dass Loos während des Aktzeichnens sexuelle Handlungen an ihnen vorgenommen habe. Wie sich zudem herausstellte, hatte Loos bei einem Ringelspiel im Prater minderjährige Mädchen angesprochen und ihnen Geld gegeben.

Er wurde verhaftet. Loos brachte in der Hauptverhandlung Ende 1928 vor, nach „geeigneten“ Kindern für von ihm beabsichtigte Frankreichaufenthalte gesucht zu haben. Er habe die Kinder nackt gezeichnet, um ihren Zustand zu prüfen, da er nur gesunde und „unverdorbene“ Kinder nach Frankreich bringen wolle. Das Urteil fiel ausgesprochen milde aus: Loos wurde des Verbrechens der versuchten Verführung zur Unzucht schuldig gesprochen.

In den Prozessakten, jahrzehntelang verschollen und 2015 nach dem Tod eines Antiquitätenhändlers im Zuge der Wohnungsauflösung aufgefunden, wird der Tatort nur ungenau beschrieben. „Sicher belegt ist, dass Übergriffe beim gemeinsamen Baden im Badezimmer sowie im Bett stattgefunden haben“, so das KI-Tool Perplexity. Die Mädchen standen bzw. saßen zudem nackt Modell, „wofür ein Arbeits- bzw. Wohnraum mit Bett bzw. Liege angenommen werden kann“.

Beim Rundgang durch das Wien Museum am Karlsplatz stößt man auf das recht rustikale „Wohnzimmer mit Kaminraum aus der Wohnung des Architekten Adolf Loos“. Auf der Website erfährt man, dass es sich dabei um „eines der Highlights in der Dauerausstellung“ und um „ein rares, authentisch erhaltenes Beispiel Loos’scher Innenraumgestaltung“ halte.

Hier also (oder direkt daneben) hat sich Loos über die Mädchen hergemacht. Ein Absperrband „Tatort“ wird man allerdings nicht finden. Und auch keinen offensichtlichen Hinweis. Wiewohl Jahr für Jahr Tausende Schülerinnen und Schüler durch diese Kammer geschleust werden.