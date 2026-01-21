Weniger Subvention: Wien Museum kürzt Programm und Öffnungszeiten

Das Wien Museum am Karlsplatz, ganz der sozialdemokratischen Kulturpolitik verpflichtet, will niederschwelligen Zugang ermöglichen. Daher gibt es seit der Wiedereröffnung am 6. Dezember 2023 Gratiseintritt in die Dauerausstellung. Im krassen Gegensatz dazu steht das nach der jüdischen Fotografin Trude Fleischmann benannte Museumsrestaurant „trude“ im Erdgeschoss: Es vermittelt um elf Uhr vormittags mit „Reserviert“-Schildern auf fast allen Tischen, dass es von den „normalen“ Museumsbesuchern gar nicht frequentiert werden will – und schielt relativ hochpreisig nach den Managern, die (nur) zum Lunch kommen.

Es gibt ja ohnedies den Selbstbedienungskiosk im dritten Stock. Nebenan, im Veranstaltungssaal, gab Matti Bunzl, der Direktor, zusammen mit Christina Schwarz, der kaufmännischen Direktorin, am Mittwoch seine Jahrespressekonferenz. Die beiden strahlten: 2025 zählte man 596.657 Besuche – um rund 47.000 weniger als im Jahr davor, als der Zustrom aufgrund der Wiedereröffnung ein besonders hoher gewesen sei. Im neuen Pratermuseum hat man letztes Jahr 29.434 Besuche gezählt, insgesamt – also inklusive aller Standorte und Gedenkstätten – sei man auf 831.009 Besuche gekommen. Durch Eintritte (inklusive Jahreskarten und Führungen) hätte man 1,2 Millionen Euro lukriert, davon 734.403 Euro am Karlsplatz mit den Sonderausstellungen. Mit Abstand am beliebtesten war die Schau „Kontrollierte Freiheit“ über die Alliierten in der Nachkriegszeit mit 48.508 Besuchen. Und geradezu ein „Blockbuster“, so Matti Bunzl, sei die noch bis 22. Februar laufende Ausstellung „Fleisch“.