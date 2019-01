Adele Neuhauser und die Suche nach der Wahrheit

Zum 60er

Adele Neuhauser im Fernsehen: Die fünfmal als „Beliebteste Schauspielerin“ mit der ROMY ausgezeichnete Adele Neuhauser ist heute um 20.15 in ORF2 im neuen „ Tatort“ zu sehen.

ORFIII zeigt am 18. Jänner (20.15) die Gaunerkomödie „Der Heiratsschwindler und seine Frau“, um 21.50 ist sie bei Menschenkinder“, um 22.55 in „Arme Millionäre“ zu sehen. Am 22. Jänner ist sie in erLesen zu Gast.

Adele Nauhauser liest: Die Schauspielerin wird an folgenden Terminen mit dem Edi Nulz Trio auftreten und aus ihrer Autobiografie „Ich war mein größter Feind“ lesen:

16. 1. in St. Pölten (Cinema Paradiso)

17. 1. in Baden (Cinema Paradiso)

18. 1. in Deutsch-Wagram

31. 1 im Wiener Musikverein

Mehr Termine:

www.edi-nulz.com