Abu Dhabi bekommt einen echten Leonardo da Vinci

Vor bald fünf Jahren, am 11. November 2017, wurde der Louvre Abu Dhabi, die spektakuläre Dependance des weltgrößten Kunstmuseums, im ölreichen Emirat am persischen Golf eröffnet. Einige Tage danach, am 15. November, ersteigerte ein unbekannter Bieter in New York den "Salvator Mundi", das Leonardo da Vinci zugeschriebene Jesusbild, um den Rekordpreis von 450 Millionen US-Dollar. Das Tourismusministerium des Emirats verkündete später, dass das Bild zur Attraktion des Wüstenmuseums werden sollte - doch dazu kam es nicht: Im September 2018 wurde die Ausstellung des Bildes, dessen Authentizität in Fachkreisen vielfach bezweifelt wurde, auf unbestimmte Zeit verschoben.