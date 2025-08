Wider den neuen Irrationalismus

Die Ausgangsthese dieses Buches: „Aberglaube blüht und gedeiht“ – und es lässt sich ein Riesengeschäft damit machen. Unter „Aberglaube“ bzw. „Pseudowissen“ fällt für den Autor fast alles: von Astrologie, Homöopathie, Ayurveda über Anthroposophie bis zur Impfgegnerschaft und Klimawandelleugnung.

Theodor Much, 1942 in Tel Aviv geboren, ehemaliger Leiter der Hautambulanz am Hanusch-Krankenhaus in Wien sowie ehemaliger Präsident der liberalen jüdischen Gemeinde Or Chadasch, geht hart ins Gericht mit allem, was sich der modernen aufgeklärten, technisierten Welt entgegenstellt.

So heißt es etwa über die ja auch jenseits esoterischer Zirkel vielfach akzeptierte, längst in der Mitte der Gesellschaft angekommene Homöopathie: „ein Konglomerat aus irrationalen Vorstellungen, magischen Ritualen und sowohl veralteten, als auch esoterischen Ideen von Krankheit und Gesundheit“. Es handle sich dabei um „ein Glaubenssystem, beziehungsweise eine Form des pseudowissenschaftlichen Fundamentalismus“. Starker Tobak gerade für jene, die mit Fundamentalismus nichts am Hut haben, vielleicht aber schon einmal, wenn sie an die Grenzen der Schulmedizin gestoßen sind, sich alternativen Heilmethoden zugewandt haben.