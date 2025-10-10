70. Song Contest: Alice Tumler sucht Österreichs Vertreter für 2026

Erfahrungen mit dem Song Contest hat sie: Beim vergangenen Wiener Eurovision Song Contest war Alice Tumler gemeinsam mit Arabella Kiesbauer, Mirjam Weichselbraun und Conchita das Moderationsquartett in der Wiener Stadthalle. Nun wird die 46-Jährige den nationalen Vorentscheid "Vienna Calling" am 20. Februar moderieren. Ein entsprechender Bericht der "Kleinen Zeitung" wurde der APA vom ORF bestätigt.

Damit wissen sich die zwölf Acts, die nach der Vorauswahl durch den ORF den Weg auf die TV-Bühne finden werden, also in erfahrenen Händen. Noch bis 15. Oktober können sich Tollkühne, Wagemutige und Tapfere für "Vienna Calling" bewerben. Laut "Kleine Zeitung" haben bisher bereits klingende Formationen wie Die Südsteirer, Glückskinder by Egon7, Mystic Alpin oder Schaller & Rauch sowie Einzelacts wie Nikotin, Krystoff oder Emely Myles ihren Hut in den Ring geworfen.

(S E R V I C E - https://tv.orf.at/esc26/)