40 Jahre Live-Aid: Der Tag, an dem Musik die Welt umarmte

von Georg Krierer

Dieses Jahr im Oktober treten die Musiker Rea Gravey, Montez und Samy Deluxe bei der Channel-Aid-Reihe „Live in Concert“ in Hamburg auf. Der gesamte Erlös geht an soziale Projekte.

Ein Blick zurück zeigt, wie alles begann. Am 13. Juli 1985 schrieb die Musikwelt Geschichte. Rund 60 Bands spielten gleichzeitig in London und Philadelphia 16 Stunden lang vor Tausenden von Fans und einem Milliardenpublikum vor den Fernsehern. Das Spektakel trug den Namen „Live Aid“ und gilt seither als Mutter aller Benefizkonzerte. Mehr als 127 Millionen Dollar kamen dabei für die Opfer der Hungersnot in Afrika zusammen.

Auslöser war ein TV-Bericht über die Katastrophe in Äthiopien. Bob Geldof, Frontman der Boomtown Rats, und Ultravox-Sänger-Midge Ure waren schockiert und reagierten darauf: Gemeinsam schrieben sie den Song „Do They Know It’s Christmas?“ und holten dafür Stars wie Bono, George Michael oder Sting ins Studio – Band Aid war geboren. Nach dem Erfolg der Charity-Single von Geldof wurde Harry Belafonte auf die Aktion aufmerksam. Daraufhin wollte er einen Song mit den größten US-amerikanischen Artists machen (darunter Michael Jackson, Lionel Richie und Tina Turner) und das Geld ebenfalls spenden: Daraus entstand der Welthit „We Are the World“. Und im Frühjahr 1985 kam Geldof dann auf die größte aller Ideen: ein weltweites Konzert. Zwölf Wochen später war „Live Aid“ Realität – Satelliten, Fernsehanstalten, Stars und Bühnen auf zwei Kontinenten inklusive.