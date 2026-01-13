"28 Years Later: The Bone Temple": Zwischen Satanskult und Verblödung

Willkommen im Albtraum. Der Zombie-Horror-Trip „28 Years Later“ geht Richtung „The Bone Temple“ weiter. Mit „28 Years Later“ hatten Regisseur Danny Boyle und Drehbuchautor Alex Garland an ihren Zombie-Hit „28 Days Later“ von 2002 angeknüpft und fulminant einen blutigen Meilenstein zu einer neuen Virus-Trilogie gelegt. Für die Fortsetzung zog sich Danny Boyle nun auf die Produzentenrolle zurück und übergag die Regie an Nia DaCosta, eine Spezialistin für Schwarzen Horror à la "Candyman“. Und dass DaCosta nicht zimperlich, beweist sie gleich zimlich am Anfang. Ein besonders gefährlicher Alpha-Zombie namens Samson reißt einem unvorsichtigen Menschen den Kopf ab, drückt ihm die Augen heraus und beißt in seinen Schädel hinein wie in einen Apfel. Wer gerade seine Hand in die Popcorn-Box stecken wollte, wird sie wohl wieder herausziehen müssen – so grauslich ist der Anblick.

Über weite Strecken steht in „28 Years Later: The Bone Temple“ das Verhältnis zwischen Menschen und Zombies aber nur indirekt auf dem Spiel. Drehbuchautor Alex Garland stellt stattdessen eine Schlägertruppe von Jugendlichen ins Zentrum, die – als Update zu Stanley Kubricks „Uhrwerk Orange“ – ihre Umgebung brutal tyrannisiert. Ihr Anführer, genannt Sir Lord Jimmy Crystal, überlebte vor 28 Jahren einen Zombie-Angriff, als er gerade den Teletubbies im Fernsehen zusah. Seitdem hält er sich für den Sohn Satans.

Jack O’Connell verkörpert den sadistischen Anführer im Trainingsanzug mit Goldkette und schlechten Zähnen. Und wer das britische Gesundheitssystem und seinen Zahnärztemangel kennt, kann über diesen kleinen Seitenhieb kichern. Nichts zu lachen hingegen hat der 12-jährige verwaiste Spike, den Jimmy in einer zähen Gewaltszene zu einem brutalen Zweikampf zwingt. Ohnehin bleibt der Gräuelfaktor sehr hoch, dafür sorgen nicht nur ein paar genre-übliche Bilder von zuckenden Zombies und zerstückelten Leichen, sondern vor allem die blutigen Folterrituale von Jimmy Crystal und seiner abgefahrenen Gaga-Gang. Die Truppe killt nämlich nicht nur Zombies, sondern auch Menschen – langsam und qualvoll. Genüsslich und manchmal etwas langatmig treibt DaCosta das Klischee von einer (britischen) empathielosen (TikTok)-Jugend auf eine grausam-ironische Spitze, die zwischen Satanskult und Verblödung gipfelt.

Was „28 Years Later“, Teil eins, allerdings so großartig machte, war die extrem effektvolle Mischung aus Zombie-Horror und Coming-of-Age-Melodram. Die nicht-infizierten Menschen entwickelten in ihrer postapokalyptischen Welt unterschiedliche Kampfrituale, um zu überleben. Einzig der Arzt Dr. Ian Kelson hielt den Gewaltkulturen entgegen, indem er nach Erinnerungen an das suchte, was Menschen vor Ausbruch des Virus zu Menschen machte. Anders als die anderen Nichtinfizierten, geht er nicht auf Zombie-Jagd, sondern schlichtet die Knochen aller Verstorbenen zu einer Art Mahnmal – dem titelgebenden „Bone Temple“. Ralph Fiennes spielte den Hohepriester der Totenschädel mit der Wucht des gelernten Shakespeare-Darstellers. Innerhalb des größten Zombie-Gemetzels gelang es ihm, das tief empfundene Drama zwischen einer sterbenden Mutter und ihrem kleinen Sohn Spike zu entfesseln. Die große Bandbreite an Gefühlen, die zwischen Horror, Ekel und Trauer über das Publikum hereinbrach, erwies sich als überwältigend im besten Sinne.

