2025 im Leopold Museum: Schieles Spätwerk und Biedermeier

Das Leopold Museum wird im kommenden Jahr das Spätwerk von Egon Schiele in den Blick nehmen: Mit "Zeiten des Umbruchs. Egon Schieles letzte Jahre" widmet sich eine Schau ab 28. März anhand von rund 120 Werken der letzten Schaffensphase des österreichischen Expressionisten. Zudem sind Kunst des Biedermeier und Faszination des Okkulten um 1900 zu erwarten, wie es in einer Mitteilung hieß.

440.000 Personen besuchten die Ausstellungen des Leopold Museum im Jahr 2024. Erfolgreich angelaufen sei im National Museum of Korea in Seoul die Schau "Vienna 1900: The Dreaming Artists - From Gustav Klimt to Egon Schiele", die am 30. November eröffnet hat und noch bis zum 3. März zu sehen ist. Hier rechnet man im Dezember mit rund 80.000 Besucherinnen und Besuchern.