1000 Popstars nahmen gemeinsames Album auf - auf dem nichts zu hören ist

1000 Stars des britischen Popgeschäfts haben gemeinsam ein Album komponiert - auf dem nichts zu hören ist. Annie Lennox, Damon Albarn, Kate Bush und viele weitere Stars wollen so dagegen protestieren, dass ihre Werke zum Trainieren von Künstlichen Intelligenzen genützt wird, sie aber kein Geld dafür bekommen. Der Titel der Zusammenarbeit ist laut britischen Medienberichten die Suggestivfrage "Is This What We Want?". Die Titelliste der 12-Track-LP lautet laut Billboard: „Die britische Regierung darf Musikdiebstahl nicht legalisieren, um KI-Unternehmen zu begünstigen.“