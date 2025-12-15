Firmen investieren nur in Sicherheit, wenn sie müssen

Angriffe auf Cloudsysteme oder vernetzte Maschinen und das Eindringen von Cyberangreifern über Systeme von Lieferanten, sogenannte Lieferkettenangriffe.

Darin sehen Unternehmen die größten Bedrohungen durch Cyberrisiken. Durch neue technologische Möglichkeiten wie Künstliche Intelligenz (KI) haben die Gefahren deutlich zugenommen.

Ihre Cyberbudgets wollen aber nur weniger als die Hälfte der heimischen Unternehmen erhöhen. Das ist das Ergebnis der Studie „Global Digital Trust Insights 2026“, die Anfang der Woche von den Unternehmensberatern von PwC veröffentlicht wurde und für die mehr als 3.800 Führungskräfte aus 72 Ländern, darunter auch Österreich, befragt wurden.

Lediglich 45 Prozent der österreichischen Unternehmen wollen in den nächsten 12 bis 18 Monaten ihre Ausgaben in dem Bereich aufstocken. International ist die Investitionsbereitschaft laut der Studie deutlich höher.

Im weltweiten Schnitt wollen 60 Prozent der befragten Firmen mehr Geld in die Absicherung ihrer Systeme stecken.

In Österreich würden hauptsächlich Richtlinien und Konzepte geschrieben, internationale Firmen würden hingegen tatsächlich in neue Technologien investieren, sagt Georg Beham, Cybersecurity Leader bei PwC Österreich zum KURIER.

Das Zögern berge Risiken. Es brauche mehr Mut und gezielte Investitionen in moderne Technologien und eine kontinuierliche Sicherheitsverbesserung, um langfristig widerstandsfähig zu bleiben.

Denn Technologien wie Künstliche Intelligenz haben den Druck auf Firmen stark erhöht. KI habe die Schwelle für Cyberkriminalität gesenkt und komme mittlerweile auf breiter Front zum Einsatz.