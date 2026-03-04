„Mir stehen jeden Tag alle Türen offen, dass ich meine eigenen Ideen und Verbesserungen einbringen und umsetzen kann“, sagt Sylvia Schiller begeistert über ihren Job beim Technologie- und Industrieunternehmen FACC, wo sie als Qualitätssicherungstechnikerin für mehr Sicherheit im Flugzeug sorgt. Sie hat sich bewusst für einen MINT-Beruf (Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft, Technik) entschieden. Ihre Motivation ist, dass sie Produkte und Prozesse verbessern kann. Menschen wie Sylvia braucht es aktuell viele.

Mangelberufe Der Großteil der 110 Jobs, die auf der Mangelberufsliste 2025 stehen, ist dem MINT-Spektrum zugeordnet. Allein in der Industrie fehlen laut Industriellenvereinigung derzeit etwa 40.000 Fachkräfte im MINT-Bereich. Zusätzlich wächst der Bedarf durch Digitalisierung, Klimaschutz und technische Transformation. „Ohne topausgebildete Technikerinnen und Techniker hat dieses Land keine Zukunft. Sie prägen den Wirtschaftsstandort Österreich“, sagt Joachim Haindl-Grutsch, Geschäftsführer der Industriellenvereinigung Oberösterreich. Er sieht das Problem vor allem in hoch entwickelten Volkswirtschaften.

„Hier sieht man weltweit, dass junge Menschen MINT-Berufe nicht so im Fokus haben. In Indien oder China bedeutet ein MINT-Beruf: raus aus der Armut. Bei uns gibt es den Wohlstand bereits, da ist der Ansporn nicht mehr so gegeben“, sagt Haindl-Grutsch. Selbstverwirklichung steht bei den jungen Menschen in Europa eher im Vordergrund und die Qual der Berufswahl. „Wir haben herausragende Ausbildungen im MINT-Bereich, tolle Initiativen und trotzdem kämpfen wir – vor allem bei Mädchen – um jede Fachkraft“, sagt Haindl-Grutsch.

Kinder für MINT begeistern Kinder lassen sich laut Martina Fürpass, Geschäftsführerin vom Verein sprungbrett für Mädchen* und junge Frauen*, am besten für Naturwissenschaft und Technik begeistern, wenn ihre natürliche Neugier aufgegriffen wird und sie Räume bekommen, in denen sie selbst ausprobieren dürfen. Der Alltag bietet dafür genug: kochen, Pflanzen pflegen, Fahrrad oder kleine Geräte reparieren, alte Technik zerlegen. Fürpass: „Eltern sind starke Vorbilder – deshalb sollten sie selbst keine stereotypen Rollen vorleben, und Kindern unabhängig vom Geschlecht das Experimentieren ermöglichen sowie gendersensibles Spielmaterial oder Bücher anbieten. In der Berufsorientierung zählt vor allem Offenheit: Wünsche ernst nehmen, eigene Erwartungen reflektieren und den Prozess sensibel begleiten. Angebote für Mädchen wie youngFIT oder FIT Fem* in Tech unterstützen dabei.“

Frauen gesucht Laut dem „Education and Training Monitor 2025“ der EU liegt der Frauenanteil in MINT-Studiengängen und am Arbeitsmarkt in Österreich bei etwa einem Drittel (rund 32,5 %) – also etwa eine von drei Personen im MINT-Feld ist eine Frau. Wobei der Anteil von Frauen stark zwischen den Bereichen schwankt: Ingenieurwissenschaften & Technik: unter 30 % Frauen

ICT (Informatik, Kommunikationstechnologien): nur rund 20 % Frauen

Naturwissenschaften & Mathematik: etwa 50 % Frauen