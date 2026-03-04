Karriere bei Radatz: Vom Lehrling zum Qualitätsmanager

Hochgearbeitet

Das ist aber nur ein kleiner Teil von Karaseghs Aufgaben. „Ich erstelle oder adaptiere Rezepte, mache Hygienerundgänge innerhalb der Produktion, betreue unsere Lehrlinge oder entwickle neue Produkte“, sagt der 32-Jährige. Möchte eine Supermarktkette zum Beispiel spezielle Würste zum Song Contest verkaufen, ist Karasegh in der Entwicklung von Anfang an dabei. Ursprünglich hat er eine Lehre zum Lebensmitteltechniker gemacht und sich in den letzten 13 Jahren bei Radatz zum Qualitätsmanager hochgearbeitet. Auf seinen Karriereweg in einem MINT-Beruf ist er stolz: „Ich wollte von Anfang an etwas machen, das sinnvoll und zukunftssicher ist. Vor Mathe hatte ich anfangs Angst, aber ich dachte, ich druck das jetzt einfach durch und heute ist Mathe gar kein Problem mehr und der Job macht nur noch Spaß.“