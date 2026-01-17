Wo sich gerade die Hummeln tummeln

Der Wortklauber war säumig. Vor ein paar Wochen hatte er sich als Fan von Vokalvertauschungen geoutet und die geschätzten Leserinnen und Leser aufgefordert, ihre Eigenkreationen zum Thema gleiche Konsonanten – verschiedene Vokale (z. B. Last / List / Lust / lest / lost) mitzuteilen. Ein paar Urlaubswochen später holt er nun Versäumtes nach und die besten Zuschriften vor den Vorhang.

Ich hielt eine kurze RAST, welche ich dazu benützte, den REST meines Proviants aufzuessen. Trotz meiner Schmerzen im RIST gestaltete ich meinen Aufenthalt nur kurz, um keinen sprichwörtlichen ROST anzusetzen auf meiner Burgenland-Wanderung nach RUST. (Gottfried W.)

Ritter Unverzagt barg sein Gesicht auf dem Weg zur fremden Burg auf dem Berg. „Borg dir Waffen und birg den Schatz, dann kannst du unerkannt entkommen!“, dachte er bei sich. (Mag. Stefan O.)

Ohne Ihnen nähertreten zu wollen, erlaube ich mir, im Wortklauber auch einen Wirtkleber zu erkennen. (Anna N.)

Letzteres gefällt, denn Ihr Wortklauber ist tatsächlich Wirtshausbesuchen nicht abgeneigt. Zugleich verschafft ihm der Sprung vom Vokal zum Lokal hier einen eleganten Übergang zum Thema Essen. „Von Hummeln bestäubt“ ist in den Packungen eines österreichischen Tomaten-Produzenten zu lesen. Auch wenn dem Kolumnisten in den vergangenen Wochen recht wenige bestäubende Hummeln untergekommen sind (gut möglich, dass sie derzeit bevorzugt in Glashäusern umhersummen), so erinnert ihn die Nennung der netten Insekten an ein Wirtshausgespräch.