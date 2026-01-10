Was sich der Wortklauber für 2026 wünscht

Viele Berufsgruppen haben ja sehr spezifische Wünsche, mit denen sie an das neue Jahr herangehen: Buch- und Zeitungsverleger, dass ihnen ihre Gedächtnisleistungen erhalten bleiben (und sie nicht dauernd nach verlegten Exemplaren suchen müssen); die Hersteller von Hygieneartikeln, dass sie von Stichproben (z.B. bei Kondomen) verschont bleiben werden; und der eine oder andere Schlosser, dass er endlich auch einmal die Uni abschließen kann. Doch was ersehnt sich eigentlich der Wortklauber für das Jahr 2026? Hier seine persönliche Wunschliste.

Dass sich bei Österreichs Gastronomen, Hoteliers und Dienstleistern endlich die Erkenntnis durchsetzt, dass man seine Gäste und Kunden nicht „Herzlich Willkommen“ heißen darf, sehr wohl aber „Herzlich willkommen“.

Dass wir auch Ende 2026 wieder statt Adventskalendern Adventkalender kaufen können.

Dass die Wendung „ab und an“ dorthin zurückgeschickt wird, wo sie herkommt.

Dass der geschätzte deutsche Trainer des österreichischen Fußballnationalteams nicht nur seine „Jungs“, sondern auch seine „Burschen“ aufs Feld schickt – wenigstens ab und zu.

Dass dem Wiener Bürgermeister ein Synonymwörterbuch zur Verfügung gestellt wird, mit dessen Hilfe er die Frequenz seiner Lieblingsfloskel „von daher“ zumindest halbieren kann.