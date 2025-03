Wie man in der Bedeutungslosigkeit versinkt

Kürzlich an der Theatergarderobe. Der Mantel wird abgegeben, die Garderobegebühr bezahlt, und dann das: Die Plakette, die der grimmig dreinschauende Garderobier dem kulturbeflissenen Wortklauber in die Hand drückt, weist ausgerechnet die Zahl 0815 auf. Ein schlimmer Verdacht kommt auf: Wird man hier zuerst taxiert und dann in null Komma Josef als nullachtfünfzehn, also absolut durchschnittlich, eingestuft?