Was an der Sprache nervt

Ich frage mich, warum Politiker die Menschen „abholen“ sollten, ohne sie irgendwohin mitzunehmen. […] Fürchterlich klingt auch, wenn jemand am Ort XY „aufschlagen“ wird, wenn er beabsichtigt, dort zu erscheinen. „Es braucht“ gefällt mir auch wesentlich schlechter als „man braucht“ oder „man/wir benötigen“ etc. Vielleicht ist diese Formulierung aus der Genderdebatte entstanden, weil „man“ mit „Mann“ verwechselt wird? „Am Stück“ ist auch so eine Formulierung, die ich mit Unbehagen lese. […] Und die 1:1 aus dem Englischen übersetzten Formulierungen haben sich auch schon stark durchgesetzt, zum Beispiel „am Ende des Tages“. Da müsste der Brite dann beispielsweise „the yellow of the egg“ sagen. ;)

Der Wortklauber meint: Sprache verändert sich. (Selbst Latein hat in den letzten Jahrzehnten noch Neues geschaffen wie z.B. den Satz Hic habemus endiviam. = „Da haben wir den Salat.“) Dagegen ist nichts einzuwenden, denn, Hand aufs Herz, würden Sie statt „Ich muss das Dokument einscannen“ lieber sagen: „Ich muss das Dokument mit einem Licht- oder Elektronenstrahl abtasten“? Erstaunlich freilich, dass manche neuen Begriffe oder Redewendungen innerhalb kürzester Zeit eine Art Alleinherrschaft übernehmen. Das gilt für die oben genannten Begriffe genauso wie für den Ausdruck „ein Stück weit“ (vormals: „ein bisschen“). Wer den nicht im Talon hat, ist mega-out.