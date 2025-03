Von komplizierten Iden und kuriosen Ideen

Doch es kommt noch komplizierter. Im März, Mai, Juli und Oktober rückten die Nonen und die Iden um zwei Tage nach hinten, also auf den 7. bzw. den 15. des Monats – somit waren die Iden im Februar der 13., im März aber der 15. Tag. Sollten Sie angesichts dieser Zahlenspielereien Zweifel an der vielbeschworenen Fortschrittlichkeit der Römer haben: Immerhin zwei Bestandteile der für uns unverständlichen Zählweise sind erhalten geblieben. An den „Kalenden“ (= von lat. calare, „rufen“) riefen die Priester den Monatsbeginn aus, und an diesem Termin forderten die Gläubiger auch die Zinsen von ihren Schuldnern ein. Aus dem dafür notwendigen calendarium („Schuldenregister“) entwickelte sich der moderne Begriff „Kalender“.

Die „Iden des März“ haben sich in Anlehnung an das Attentat auf Cäsar, das ihm für ebendiesen Tag prophezeit worden war, als Metapher für ein drohendes Unheil erhalten. Nicht nur die Literatur (Thornton Wilder, „Die Iden des März“), sondern auch die Musik (Colosseum, „Beware the Ides of March“) und der Film („The Ides of March – Tage des Verrats“ mit George Clooney) bedienten sich des Titels. Eine andere Idee hat Leser Dr. Wolfgang N. für sich entwickelt: Er ruft jedes Jahr am 15. 3. die „Iden des Märzen“ aus und zelebriert selbige in einem Bierlokal seiner Wahl – Attentat auf die Leber inklusive.

