Warum Journalisten Cäsar kennen sollten

Nach seinem „mittleren“ Namen ist der Juli, Cäsars Geburtsmonat, benannt; der von ihm eingeführte Julianische Kalender (der erstmals ein Schaltjahr aufwies) wurde zur Basis unserer heutigen Zeitrechnung; von seinem Beinamen „Cäsar“ leitet sich der Titel „Kaiser“ ab (C wurde ursprünglich wie K ausgesprochen); Cäsars Erfolge bei Kleopatra wurden zum großen Liebes-Kino, seine (wenigen) Misserfolge bei der Eroberung Galliens zum Mittelpunkt der Asterix-Bände; und auch als Stadtpolitiker glänzte Cäsar: Um den Verkehr in Roms Straßen zu reduzieren, sperrte er die Kutschen und Wägen der Händler kurzerhand untertags aus der Stadt aus – ein Fahrverbot, an dem sich die Wiener Stadtpolitik bis jetzt die Zähne ausbeißt.

***

Zu Cäsars Ruhm trug vor allem einer bei: er selbst. Das römische PR-Genie ließ Büsten und Statuen von sich aufstellen, seine Siege auf Münzen prägen und die von ihm verfassten Schriften in ganz Rom verbreiten.

So auch jene über seine Erfolge in Gallien: Berittene Boten brachten Cäsars „Tagesberichte“ (lat. „diurna“, davon abgeleitet das Wort „Journal“) nach Rom und hängten sie am Senatsgebäude öffentlich aus – die erste Zeitung der Geschichte! Dabei erwies sich Cäsar als schlauer Stratege: Indem er das Wort „ich“ jeweils durch „Cäsar“ ersetzte, gelang ihm eine scheinbar objektive, tatsächlich aber manipulative Kriegsberichterstattung, die auch vor Fake News nicht zurückschreckte – nachzulesen in seinen „Commentarii de bello Gallico“ (Aufzeichnungen über den Gallischen Krieg).