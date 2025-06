Von Narzissen und Narzissten

***

Die Antwort findet man beim römischen Dichter Ovid, der uns vom schönen Jüngling Narcissus erzählt. Dieser ist wegen seiner Selbstverliebtheit unfähig, andere Menschen zu lieben. Von Durst geplagt, erblickt er in einem Teich sein Spiegelbild und verfällt in unstillbare Liebe zu sich selbst. Da sich Narcissus fortan nur mehr für sich selbst interessiert, wird er von den Göttern bestraft: Er wird in eine „safrangelbe Blume, deren Kelch ringsum von weißen Blütenblättern umkränzt wird“ (Ovid) verwandelt. So lebt der antike Knabe Narcissus nicht nur in der neu entstandenen Blume weiter, sondern auch im Narzissmus, der übertriebenen Eigenliebe.

Erzählungen wie diese finden sich in den „Metamorphosen“ (Verwandlungsgeschichten) des Ovid zuhauf – insgesamt um die 250. Viele dieser Mythen erklären den Ursprung von heute noch bekannten Namen und Begriffen. Wussten Sie z. B., dass die Ägäis nach dem griechischen König Aigeus benannt ist? (Er stürzte sich wegen des vermeintlichen Todes seines Sohnes bei Athen ins Meer.) Dass der Name unseres Kontinents von der phönikischen Prinzessin Europa abgeleitet ist? (Sie wurde von Jupiter in Gestalt eines Stieres nach Kreta entführt.) Oder dass das „Echo“ auf die gleichnamige Nymphe zurückgeht? (Bestraft von der Göttermutter Juno, konnte sie nur die letzten Silben einer Frage beantworten.)

Falls Sie Gusto auf solche Stückerln bekommen haben: Nehmen Sie Ovids Meisterwerk das nächste Mal auf die sprichwörtliche Insel mit! Und keine Angst: Die müssen Sie nicht auf Latein lesen, die gibt’s auch auf Deutsch.

Fundstück der Woche: „Lavendelblüte im Grand Class Bus.“ (Aus einem Prospekt für Busreisen). – Die Gärtner haben im Bus offensichtlich grandiose Arbeit geleistet!

Wolfram Kautzky ist Philologe und geht gerne den Wörtern auf den Grund.