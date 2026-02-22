Warum ist Amerika weiblich?

Zugegeben: Auch Ortsnamen wie Unter-Oberndorf, Potzneusiedl und Fugging (vormals Fucking) haben ihren Reiz. Mehr interessieren den Wortklauber aber exotische Städte- und Ländernamen, deren Etymologien oft ein Aha-Erlebnis bescheren.

Werfen wir z. B. einen Blick nach Südamerika: Dort stammen die geografischen Bezeichnungen entweder aus der Sprache der Urbevölkerung (z. B. Uruguay, Paraguay, Chile) oder aus der der Eroberer (also der Spanier bzw. Portugiesen).

***

Hier ein kleines Quiz für Lateinamerika-Experten:

a) Welches Land trägt einen wertvollen Bodenschatz in seinem Namen?

b) Wonach ist Rio de Janeiro benannt?

c) Welches Land heißt wörtlich übersetzt „Klein-Venedig“?

ad a) Argentinien wurde von den spanischen Eroberern wegen des angeblich reichen Silbervorkommens als Tierra Argentina („silbernes Land“) bezeichnet. Zugrunde liegt das lateinische Wort „argentum“ (= Silber, vgl. die Abkürzung Ag).

ad b) Der Name von Brasiliens zweitgrößter Stadt geht auf einen Irrtum des portugiesischen Seefahrers Gaspar de Lemos zurück. Als dieser am 1. Jänner 1502 eine Bucht entdeckte, hielt er sie für eine Flussmündung und gab ihr den Namen Rio de Janeiro („Januar-Fluss“).

ad c) Der italienische Seefahrer Amerigo Vespucci soll 1499 bei seiner Ankunft im Norden Südamerikas wegen der dortigen Pfahlbauten, die ihn an Venedig (ital. Venezia) erinnerten, die Region als „Klein-Venedig“ (ital. Veneziola, span. Venezuela) bezeichnet haben.