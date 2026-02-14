Was bei(m) Schiffen staunen lässt

Unlängst wurde an dieser Stelle darauf hingewiesen, dass Schiffe in der Regel mit dem weiblichen Artikel versehen werden („die MS Nestroy“ etc.). Dazu fragt Leser Mag. Otto G.: Gibt es eigentlich einen Zusammenhang zwischen den Wörtern „Schiff“ und „schiffen“? Dazu fällt dem Wortklauber eine Episode aus dem letzten Sommer ein. Als im schönen Passau ein junger Mann aus dem Alten Bräuhaus torkelt, lässt er seine Umgebung lautstark wissen: „Ich muss schiffen!“ Dieses Faktum an sich wäre noch nicht der Rede wert, gewann allerdings durch einen Blick auf sein T-Shirt an Bedeutung: „Navigare necesse est“ war dort zu lesen. ***

Zur Erklärung: Das lateinische Wort navigare bedeutet „mit dem Schiff fahren“. Der auf dem Leiberl aufgedruckte Spruch bedeutet also wörtlich „Es ist nötig, mit dem Schiff zu fahren“ (ein Slogan, der seit der Antike auf die Wichtigkeit der Seefahrt hinweist). Wer einen Zug zu sprachlicher Extravaganz hat, sagt möglicherweise jedoch „Es ist nötig, zu schiffen.“ Die Verwendung des Verbums „schiffen“ für „mit dem Schiff fahren“ ist zwar längst veraltet, spiegelt sich aber im heutigen Sprachgebrauch noch im Verbum „sich einschiffen“ bzw. im Adjektiv „schiffbar“ wider. *** Zurück zum heiteren Studenten. Trotz seines dringenden Bedürfnisses war er immerhin noch imstande, seinen lateinischen T-Shirt-Spruch in, wenn auch antiquiertes, Deutsch zu übersetzen.