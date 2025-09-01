Warum die Zitronenlimonade wenig schmeckt

Was haben die Wörter Augenoptiker, Glasvitrine und Zitronenlimonade gemeinsam? Sie, bzw. ihre ersten Bestandteile, sind eigentlich überflüssig. Denn: Hier wird ein und dasselbe doppelt ausgedrückt. Der Optiker heißt ja deswegen so, weil in ihm das griechische Wort optikós „das Sehen betreffend“ steckt; hinter der Vitrine verbirgt sich nicht nur ein Schmuckstück oder eine Cremetorte, sondern auch das lateinische Wort vitrum „Glas“; und die Limonade hat ihren Namen von französisch limon („Zitrone“).

Dieses sprachliche Phänomen der Sinnverdoppelung wird Pleonasmus (griech., „Überfluss“) bzw. Tautologie („doppelte Aussage“) genannt. *** Bei Fällen wie den eben genannten sind die „Verdoppelungen“ meist auf die Unkenntnis des jeweiligen enthaltenen Fremdworts zurückzuführen – sie gelten daher als Stilfehler. Oft wird der Pleonasmus aber auch zur bewussten Verstärkung eingesetzt: Ein „neu renoviertes Haus“ ist besser verkäuflich als eines, das lediglich renoviert ist; wer etwas „auseinanderdividiert“ oder „zusammenaddiert“, tut dies hoffentlich wesentlich gründlicher als jemand, der die Grundrechnungsarten nur marginal beherrscht; und wer etwas „mit eigenen Augen“ gesehen hat, sagt zwar etwas Selbstverständliches, verleiht aber seiner Beobachtung besonderen Nachdruck.