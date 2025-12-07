Von Vokalen, Störchinnen und großen Stücken

Nun, er beschäftigt sich beispielsweise mit Vokalen. Und gelangt dabei mitunter zu wertvollen Erkenntnissen. Wussten Sie z. B., dass es im Deutschen Wörter gibt, die zwar exakt dieselben Konsonanten aufweisen, aber, je nach dazwischen eingefügtem Vokal, eine gänzlich andere Bedeutung haben?

Nehmen Sie beispielsweise das Wort „LAST“. Dieses wird durch Austausch des Vokals schnell einmal zur „LIST“, zur „LUST“ oder gar zu einem Imperativ: „LEST“ (z. B. jeden Samstag die Wortklauberei!) oder „LOST“ (endlich aus, gegen wen Österreich bei der Fußball-WM spielen wird!). Fallen auch Ihnen solche Kuriosa ein? Einschlägige Ideen werden gerne entgegengenommen!

***

Manchmal findet der Wortklauber auch Zeit, sich mit noch relevanteren Themen zu beschäftigen. Etwa mit der Frage, wie die bekannten langbeinigen Vögel (ja, die mit den weißen Federn und langen Schnäbeln) richtig zu bezeichnen sind. In einem Newsletter des Hamburger Wochenmagazins Die Zeit war vor einiger Zeit von der Rückkehr der „Störchinnen und Störche“ aus ihren Winterquartieren die Rede. Das ist natürlich zu begrüßen, denn dann so werden sich demnächst auch Krötinnen, Elchinnen und andere Tierinnen über die gendergerechte Anrede freuen. Vielleicht.

***

Gerne verirrt sich der Wortklauber auch im KURIER-Archiv – und stößt dabei immer wieder auf Erhellendes. „Ich weiß, dass der Happel große Stücke auf mich legt“, wurde einst Peter Stöger, befragt nach seinem Verhältnis zum damaligen Teamchef, Ernst Happel, zitiert. Um welche Stücke genau es sich handelte, verschwieg er. „Prosenik läuft noch immer seinem Formtief nach“, gab einst ORF-Reporter Manfred Payrhuber, den seines bereits eingeholt hatte, in der TV-Sendung „Fußball“ zu Protokoll. „Die Linzer massieren sich hinten“, ortete Kommentator Peter Elstner hingegen seltsame Vorgänge im Stadion. Das überraschte freilich nicht: „Die Gegner sind mit allen Salben gewaschen“, verkündet derselbe, offensichtlich mit allen Wassern gesalbt.

Fundstück der Woche: „Kaufe alle Fahrzeuge mit oder ohne Pickel“ (Plakat in Mödling) – Gekauft werden also auch Fahrzeuge, die die Pubertät schon hinter sich haben.

Wolfram Kautzky ist Philologe und geht gerne den Wörtern auf den Grund.

TIPP: Nach dem Erfolg des ersten Bandes beinhaltet auch die zweite Blütenlese in Buchform 50 humorvolle „Wortklaubereien“. Fragen wie „Worauf ist die „Wampe“ zurückzuführen?“ oder „Gibt es tatsächlich die Fußballvereine FC St. Fouli und Lazio Koma?“ sowie viele sprachliche Hoppalas garantieren eine vergnügliche Reise durch die Welt der deutschen Sprache.

Am Freitag, 12. Dezember, um 18.30 stellt der Autor „Wortklauberei 2“ in der Buchhandlung Thalia Wien Mitte (1030, Landstraßer Hauptstraße 2) vor. Einleitende Worte wird KURIER-Herausgeberin Martina Salomon sprechen.