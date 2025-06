Von Silikonen und Stilikonen

„Können Sie mir erklären, was die Disko mit dem Diskus zu tun hat?“, fragt Leserin Hanna G., die gerade im Bekanntenkreis einen kleinen Diskurs über den Diskus hatte. Auch wenn die Diskothek (Kurzform: Disko/Disco) sprachlich mittlerweile weitgehend durch den „Club“ ersetzt ist, lohnt ein Blick auf die Wortherkunft. In den 1930er-Jahren wurde das Wort aus französisch discothèque in der Bedeutung „Plattensammlung“ (vgl. Bibliothek = Büchersammlung) entlehnt, in den 60er-Jahren wurde der Begriff unter englisch-amerikanischem Einfluss auf Tanzlokale übertragen.