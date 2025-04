Von Primeln, Primaren, Primaten und Primadonnen

***

Das lateinische Wort primus hat ja gerade Hochblüte, sprießen doch überall die „Primeln“, also die ersten Blumen des Frühjahrs (ital. primavera). Auch Wörter wie „prima“ (erstklassig), „Primadonna“ (erste Sängerin), „Primaballerina“ (erste Tänzerin) oder Klassenprimus (Klassenerster) haben dieselbe Wurzel, ebenso wie der „Primar“ (Chefarzt). Letzterer muss allerdings aufpassen, nicht Opfer einer peinlichen Sprachpanne zu werden: Für Tara und Moni, Hauptdarstellerinnen der gleichnamigen berüchtigten ATV-Serie, war ihr Schönheitschirurg kein Primar – sondern ein „Primat“.

(Anm.: Sollten Sie, geschätzte Leserinnen und Leser, Zweifel an der Glaubwürdigkeit des zweiten Absatzes haben, stellen Sie dem Autor bitte nicht die am Ende des ersten Absatzes zitierte Frage. Ein Blick auf das Datum des gestrigen Tages tut’s auch.)

***

Fundstück der Woche: „Moor im Hemd“ (aus der Speisekarte eines Restaurants in Schwechat). – Immer noch besser als am Hemd, wo es doch so schwer wieder rausgeht.

***

Wolfram Kautzky ist Philologe und geht gerne den Wörtern auf den Grund.