Von gespaltenen Zungen und großen Rechenproblemen

Unlängst war im KURIER zur neuen Begegnungszone in der Nisselgasse in Wien 14 zu lesen: „Nach der Umgestaltung 2023 sind die Meinungen gespalten.“ Dazu Leserin Heidi K.: „Wieso sagt man eigentlich ,gespalten‘ und nicht ,gespaltet‘“? Das ist tatsächlich eine knifflige Frage. Analog zu den Verben „falten“ (faltete – gefaltet) und „schalten“ (schaltete – geschaltet) müsste das Mittelwort der Vergangenheit (Partizip II) eigentlich auch hier „gespaltet“ lauten, wie es bei den sogenannten schwachen Verben üblich ist. Aber keine Regel ohne Ausnahme: Bei „spalten“ (und dementsprechend auch bei ab-, auf- und zerspalten) lautet das Mittelwort fast immer „gespalten“. Das gilt vor allem bei adjektivischer Verwendung: Man kann mit gespaltener, aber (eher nicht) mit gespalteter Zunge sprechen.

Leser Peter S. berichtet von der Teilnahme an einer Taufe in Wien und wundert sich über einen am Info-Zettel angeführten Programmpunkt, der ihn irritierte: „Anzünden der Taufkerze (incl. aller Kinder mit Taufkerzen)“. Kein Wunder, dass die Anzahl der Taufen in Österreich rückläufig ist.

***

Fundstück der Woche: „Verkauf und Beratung von Gesundheitsschuhen“ (Tafel vor einem Orthopädischen Schuhmacher in Wien) – Wenn Ihr Gesundheitsschuh einmal Beratung braucht, sind Sie hier an der richtigen Adresse.



***

Wolfram Kautzky ist Philologe und geht gerne den Wörtern auf den Grund.