Schaffen Sie den Rechtschreibtest?

Als Wortklauber macht man sich ja nicht nur Freunde. Liebe Nicht-Klauber, glauben Sie nur nicht, dass man als Wortklauber niemals im Wörterbuch nachschlagen muss! Kürzlich war in einem Mail, das sich im Spamfilter verfangen hatte, der verheißungsvolle Betreff „Effektive Behandlung von Hamorrhoiden in jedem Stadium“ zu lesen.

Nach einer kurzen Schrecksekunde kam zunächst das Aufatmen, dass dort nicht „Stadion“, sondern tatsächlich (richtig) „Stadium“ stand. Doch dann begann das Rätseln: Schrieb man das in jeder Hinsicht unangenehme Wort nicht eine Zeit lang ohne h und ohne o, also „Hämorriden“?

Die Recherche ergab: Tatsächlich ist das Goldene Zeitalter der Vereinfachung von Fremdwörtern wieder vorbei: Laut Duden müssen die Hämorrhoiden wieder mit h und o geschrieben werden – was zugegebenermaßen weniger Sorgen bereitet als deren Existenz an sich. (Über die im Werbemail vergessenen ä-Stricherln wollen wir einmal hinwegsehen – mit engl. ham „Schinken“ haben die angeblich effektiv behandelbaren Quälgeister nun wirklich nichts zu tun.)

Aus gegebenem Anlass können Sie hier testen, ob Sie in Sachen Rechtschreibung up to date sind – viel Vergnügen! (Lösungen siehe unten - nach dem Quiz)