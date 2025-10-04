Geht die Post ein?

Von Wolfram Kautzky „Im vergangenen Jahr gab es 1.764 Einsätze, die von 600 Polizisten bestritten wurden“, war kürzlich in der Kronenzeitung zu lesen. Diese Meldung ließ Ihren Wortklauber aufhorchen: Mit welchen Vorwürfen war die Polizei konfrontiert, dass sie so viele Einsätze einfach abstreitet? Gemeint war natürlich etwas anderes: Die 600 Polizisten haben 1.764 Einsätze durchgeführt (aber nicht deren Durchführung in Abrede gestellt). Die missverständliche Formulierung hängt mit der sogenannten Polysemie (Vieldeutigkeit) einzelner Wörter zusammen: Diese tragen zwei gänzlich verschiedene Bedeutungen in sich – im Falle von „bestreiten“ einerseits die Durchführung einer Tätigkeit (z. B. Wettkämpfe bestreiten), andererseits das Ableugnen einer Sache (z. B. Vorwürfe bestreiten).

*** Ein Klassiker für dieses sprachliche Phänomen ist das Verb „umfahren“. Es macht einen gewaltigen Unterschied, ob Sie als Autofahrer angesichts einer mitten auf der Straße auftauchenden Mülltonne beschließen, diese zu umfahren (gut fürs Auto) oder sie umzufahren (schlecht für die Mülltonne). Oder worum handelt es sich eigentlich bei einem „Ex-Trinker“ – um einen ehemaligen Trinker oder um einen noch aktiven, der alles ex trinkt? (Wenn Letzterer seiner Gewohnheit schließlich abschwört, wird er übrigens zum „Ex-Ex-Trinker“).