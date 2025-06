Es lebe der Bindestrich!

***

„Zugang nur für Schlaffass Gäste“ las er kürzlich auf einem Holzzaun im schönen Thallern (Bezirk Tulln, NÖ). Die Erstinterpration für dieses Warnschild: Beim offensichtlich auf Privatsphäre bedachten Besitzer des Anwesens muss es sich um einen Herrn Schlaffass handeln. Doch der fehlende Apostroph (Schlaffass’ Gäste) und ein Blick über den Zaun brachten diese These rasch zum Einsturz. Die dort aufgestellten riesigen Fässer werden offensichtlich über Nacht vermietet, und zwar an „Schlaf-Fass-Gäste“.

Dem Bindestrich mangelt es ja leider ein wenig an Popularität. Dabei verbreitet sich der Duden auf ganzen sieben (!) Seiten über Regeln für dieses Satzzeichen. Eine ganz und gar unvollständige Zusammenfassung des minutiösen Regelwerks: Der Bindestrich dient vor allem zur Schaffung von Klarheit in zusammengesetzten Wörtern. So kann ein „Druck-Erzeugnis“ sofort vom „Drucker-Zeugnis“ unterschieden werden, ebenso das „Musik-Erleben“ vom „Musiker-Leben“. Besonders empfehlenswert wäre das Einfügen eines Bindestrichs bei einem Schild am Eingang zur Kleingartensiedlung „Neu-Rosental“ (Wien 14). Dort prangt nämlich die Tafel „KLGV Neurosental“. Aber vielleicht ist diese missglückte Schreibweise ja dem Umstand geschuldet, dass sich früher in der Nähe die Psychiatrische Klinik Am Steinhof befunden hat.