Es lebe der Bindestrich! / 2

Grundsätzlich ist die Verwendung von Bindestrichen weitgehend fakultativ. Ob Sie also „Schwimmmeisterschaft“ oder „Schwimm-Meisterschaft“ schreiben, bleibt Ihnen überlassen. Obligatorisch ist der Bindestrich aber bei Zusammensetzungen mit Wortgruppen: Was den „Magen-Darm-Katarrh“ mit dem „Latte-macchiato-Glas“ und der „4-mal-100-Meter-Staffel“ verbindet, ist der durchgekoppelte Bindestrich. Auch Straßennamen folgen dieser Regel (Dr.-Karl-Renner-Ring, Kaiser-Ebersdorfer-Straße etc.). Doch keine Regel ohne Ausnahme: Steht ein Ausdruck unter Anführungszeichen, entfällt der Bindestrich innerhalb dieses Ausdrucks (die „James Bond“-Filme, der „Taylor Swift“-Fanklub).

Ebenfalls verpflichtend muss der Bindestrich zwischen zwei gleichrangigen Adjektiven gesetzt werden (eine schaurig-schöne Geschichte, die deutsch-österreichischen Beziehungen etc.). Doch auch hier lauern Fallen: Wenn Sie jemanden als „türkisch-stämmig“ bezeichnen, könnte irrtümlich der Eindruck entstehen, dass Sie der Person unterstellen, dass sie einerseits türkisch, andererseits stämmig ist. Übertreiben Sie es also nicht mit dem „Divis“ (so der Fachausdruck der Druckersprache für den Bindestrich) und schreiben Sie lieber „türkischstämmig“ – so vermeiden Sie eine Auseinandersetzung mit der potenziell stämmigen Person.

Fundstück der Woche: „Spezialreinigung von Braut und Abendkleidern“ (Putzerei in Graz) – Hier verhilft der fehlende Bindestrich nicht nur der Robe, sondern gleich auch der Braut zu einer Spezialreinigung.

Wolfram Kautzky ist Philologe und geht gerne den Wörtern auf den Grund.