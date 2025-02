Eine Ode auf die Wampe

***

Der Träger einer Wampe wurde üblicherweise „wampert“ genannt – einer von vielen umgangssprachlichen Ausdrücken, die mittlerweile ins Hintertreffen geraten sind. Im Zeitalter der politisch korrekten Sprache sind Ausdrücke wie „gefüllt“, „fett“ oder „blad“ ja mittlerweile verpönt und zugunsten von Wörtern wie „fest“, „wohlgenährt“ oder „adipös“ ersetzt.

Dass auch in früheren Zeiten die Titulation „wampert“ bei Angesprochenen nicht immer Begeisterung erzeugte, zeigt eine Anekdote aus der Nazizeit (Quelle: Süddeutsche Zeitung). Als der nicht gerade unterernährte Reichsmarschall Göring durch München spazierte, habe er neben einem Plakat, das fürs Winterhilfswerk (WHW) warb, einen Buben gesehen und ihn angesprochen: „Na, Junge, weißt du, was die drei Buchstaben WHW bedeuten?“ „Ja, scho.“ „Dann kannst du mir’s sicher verraten.“ „I trau mi ned.“ „Jetzt komm, kriegst auch ’n Markstück von mir.“ Der Bub habe die Münze genommen und gerufen: „Wamperter Hund, wamperter!“ Und sei, so schnell er konnte, davongelaufen. Dass ihm der so titulierte Göring nicht folgen konnte, lag auf der Hand – und an der Wampe.

Fundstück der Woche: „Männliche Verkäuferin gesucht.“ (Plakat in einer Linzer Modeboutique) – Liebe Bewerberinnen: Bemühen Sie sich um ein möglichst maskulines Auftreten, dann ist Ihnen der Job sicher.

Wolfram Kautzky ist Philologe und geht gerne den Wörtern auf den Grund.