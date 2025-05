Eine Kolumne über Ohrwascheln, Glossen und Kolumnen

***

Ein Zeitungsbestandteil wie das Ohrwaschl wird üblicherweise als Glosse oder Kolumne bezeichnet. Beide Begriffe stehen für regelmäßig erscheinende, persönlich gefärbte Texte, die in ein fixes Layout eingepasst sind. Die „Glosse“ geht auf griech. glossa (= Zunge, Sprache) zurück und lebt im „Glossar“ (= Wörterverzeichnis) weiter. Die Wurzel der „Kolumne“ ist dagegen lateinisch: Als columna (= Säule) wurde seit dem 16. Jh. in der Druckersprache ein „säulenförmiges“ Textelement, also eine Spalte, bezeichnet. Das Wort „columna“ steckt übrigens auch in der „Kolonne“. Wenn Sie das nächste Mal mit Ihrem Auto in einer ebensolchen stecken, wird diese erhellende Erkenntnis ja vielleicht zu Ihrer Beruhigung beitragen. Hofft jedenfalls Ihr Kolumnist.